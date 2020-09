Busverbindungen sind ein Manko

Um Verkehr und Mobilität geht es im neunten Teil der Interview-Reihe zur Bürgermeisterwahl. Mit Christa Lenderich sprach WN-Redakteurin Anne Steven .

Sehen Sie Knotenpunkte oder Problemzonen in Ochtrup, an denen verkehrstechnisch etwas gemacht werden müsste?

Dadurch, dass wir das DOC haben möchten – dazu stehe ich nach wie vor –, muss man natürlich auch sehen, wie man mit den Verkehr fertig wird. Denn wenn man es erweitert, gibt es auch mehr Verkehr. Es gibt die Überlegungen einer Nordumgehung. Da ist es für mich wichtig, dass wir endlich dieses Linienbestimmungsverfahren angehen, weil das viel Zeit braucht. Wir brauchen eine Entlastungsstraße, aber sie muss vor allen Dingen schonend sein, so nenne ich das jetzt mal, also nicht allzu viel naturzerstörend. Und im Bereich ÖPNV: Unser Bahnhof könnte eine Aufwertung vertragen, finde ich. Dass man sagt: Ist es nicht möglich, die Leute auch mit dem ÖPNV nach Och­trup hin zu holen, also mit der Bahn? Und dann aber auch eine Verbindung zu schaffen zwischen Bahnhof und DOC. Und was auch in Angriff genommen muss, ist der Querschnitt der Laurenzstraße. Das ist etwas, auch im Hinblick auf Erschließung, da müssen wir uns drum kümmern.

Was meinen Sie: Wie gut kommen Fußgänger und Radfahrer aktuell durch die Stadt? Welche Priorität haben der Ausbau und die Instandhaltung der Geh- und Radwege für Sie?

Wir haben ein gutes Radwegenetz. Es gibt noch Lückenschlüsse, zum Beispiel nach Nienborg hin, den Lückenschluss sehe ich. Was ich aber auch sehe, ist, dass viele Radwege wieder instandgesetzt werden müssen. Mir wird zum Beispiel von Bürgern berichtet, dass an der Laurenzstraße oder im Industriegebiet, dadurch, dass da Bäume wachsen und wurzeln . . . – Diesen Bereich muss man stärker im Blick haben, weil man ja auch weiß, dass Radverkehr heute eine andere Funktion hat, durch Pedelecs und so weiter. Durch die modernen Räder können die Leute ja viel besser Distanzen fahren. Deswegen glaube ich, dass man sich den Radverkehr in Och­trup noch mal anschauen muss und auch die Fahrradwege, die nicht so schön sind, in den nächsten Jahren verbessern muss.

Wie könnten zusätzliche Anreize geschaffen werden, damit die Ochtruper ihr Auto auch mal stehen lassen?

Indem man eben diese Angebote verbessert, ob jetzt im Bereich Fahrrad oder im Bereich ÖPNV. Es gibt ja die Überlegungen – und die sind ziemlich konkret – der Elektrifizierung nach Münster und Enschede hin. Ich finde, die Verbindung ist gut. Aber ich glaube, im Bereich Bus ist in Ochtrup ein Manko. Ich selber weiß es, wenn man in Borghorst strandet, ist der Rückweg nach Och­trup hin sehr schwierig. Da muss man schon ein Familienmitglied bitten. Da muss man mit dem RVM und auch mit dem Kreis noch einmal sprechen, ob man in den Bereichen nicht mehr machen kann – dass die Busse also auch in Ochtrup halten. Oder die Busverbindungen nach Rheine: Wenn man jetzt sieht, dass wir kein Krankenhaus mehr haben. Da muss man nach Gronau oder Rheine. Auch ältere Menschen müssen diese Dinge erreichen. Ich glaube, in dem Bereich müssen wir uns verbessern und anstrengen und auch versuchen, überörtlich zu erreichen, dass wir da sensibler sind und dass man das Angebot hier vor Ort haben möchte.