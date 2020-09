Geparktes Auto geht in Flammen auf

Ochtrup -

Der Motorraum war in Flammen aufgegangen: Auf dem Parkplatz der Volksbank-Hauptstelle löschte die Feuerwehr am späten Dienstagabend einen brennenden Kleinwagen. Auch das Bankgebäude wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen.