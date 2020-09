Ochtrup -

Von Marion Fenner

Endlich wieder auf der Bühne stehen. Darauf freut sich der Ochtruper Sänger David Vidano, der im GOP-Theater in Münster sein erstes deutschsprachiges Album mit dem Titel „Slow Mo“ vorstellen wird. Viel Leidenschaft und Arbeit stecken in dem Album, mit dem er musikalisch überzeugen will.