Der Ochtruper Franz Schappdick ist mittlerweile 83 Jahre alt. Doch an das Ochtrup seiner Kindheit kann er sich noch sehr gut erinnern. Wenn er heute an der Laurenzstraße spazieren geht, wandern seine Gedanken gerne mal ein paar Jahrzehnte zurück. Eisenwarengeschäft Er startet am heutigen Dränkekreisel, Blickrichtung DOC.