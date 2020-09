Treffen in kleinen, festen Gruppen

Das Jugendcafé Freiraum stellt sich in diesen Tagen neu auf und versucht sich stetig den Bedingungen der Coronaregelungen anzupassen. Die Freiraummitarbeiter freuen sich, mit Heike Woltering eine neue Kollegin im Team begrüßen zu dürfen, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung. Die erfahrene Sozialarbeiterin ist nun mit neun Wochenstunden im Jugendzentrum beschäftigt und wird mit ihrem naturpädagogischem Profil das Programm des Jugendzen­trums ergänzen und den Dienstagabend abdecken.

Öffnungszeiten

Mit Jette Friedrich ist für die nächste Zeit wieder einmal eine Praktikantin im Freiraum-Team, um ihr Vorpraktikum für das Studium „Soziale Arbeit“ abzuleisten. Auch ein neuer Freiwilliger konnte mit Thilo Urban gefunden werden. Er wird rund ums Georgsheim für die notwendige Ordnung sorgen und das Team bei der pädagogischen Arbeit unterstützen.

Die Öffnungszeiten des Freiraums können nun wieder auf die Vor-Corona-Zeit ausgedehnt werden. Montags bis freitags ist von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Dennoch sind die A-H-A (Abstand, Händewaschen und Atemmaske)-Regeln zu beachten. Eine Ampel im Fenster zeigt an, ob die Besucherzahl von maximal 15 Personen gleichzeitig im Treff erreicht ist.

Niedrigschwellig

„Von unseren Jugendlichen haben wir das Feedback bekommen, dass sie die Beschränkungen im Jugendcafé mit Abstand, Maske und Personen-Begrenzung als Hindernis für einen Besuch bei uns ansehen. Niedrigschwellig geht anders“, erklärt Jörg Eßlage. „Lange Zeit ist das Freiraum mit dem offenen Ansatz erfolgreich gewesen und konnte durchschnittlich 40 bis 50 tägliche Kontakte verbuchen. Doch nun müssen wir zwangsläufig andere Wege gehen, unser Angebot an Gruppen und Freundeskreise sind die Bezugsgruppen. In den Sommerferien haben wir da sehr gute Erfahrungen mit gemacht“, betont Jörg Eßlage weiter. Zu den Öffnungszeiten gibt es nun auch andere Möglichkeiten, das Jugendcafé neben der Marienkirche als Bezugsgruppe zu nutzen. Innerhalb einer festen Gruppe von zehn Personen können Cliquen und Freundeskreise fest eine regelmäßige Zeit mit dem Freiraum-Team absprechen. Dann können die Teilnehmer ohne Abstände und Maske ein Stück Normalität in ihrer Freizeit leben. „Dafür haben wir zunächst die Zeit am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr im Blick, aber auch andere Zeiten in den Abendstunden für ältere Jugendliche sind natürlich möglich.“

Kreativität

Drei Bezugsgruppen haben sich bereits gefunden: „Am Dienstag von 15 bis 18 Uhr ist Girl-Power angesagt, Mädchen-Themen mit Spiel Spaß und Kreativität stehen auf der Tagesordnung“, freut sich Vera Hartmann, Sozialarbeiterin im Jugendcafé. Mittwochs treffen sich die Kreativ-Kids. Der Treff wird weiterhin von Vera Hartmann angeboten und baut sich auf insgesamt drei Stunden Angebotszeit aus, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr.

Der Donnerstag macht Platz für die Medien-Werkstatt mit Fabian Post, die nun auch von 15 bis 18 Uhr stattfindet und den gesamten Café-Bereich benötigt, um die breite Technik-Palette des Jugendzentrums voll auskosten zu können. Bei diesem Angebot sind noch fünf Plätze frei, um eine dauerhafte feste Gruppe zu bilden.

Die Lauschangriffgruppe trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr und sucht auch noch Verstärkung.

Kontakt zum Freiraum-Team unter Telefon 0 25 53/58 86 oder per E-Mail unter info@jugendcafe-freiraum.de.