Ochtrup -

Von Anne Spill

Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, meint Thomas Ostendorf: Dass nun in Deutschland ein Wildschwein entdeckt wurde, dass an der Afrikanischen Schweinepest gestorben ist, hat den LOV-Vorsitzenden nicht überrascht. In Panik verfällt der Landwirt nun nicht – alarmiert ist er aber schon.