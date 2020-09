Erst am vergangenen Wochenende hat Ute Pont einen Kurztrip nach Griechenland gemacht. Wer in ihrem Reisebüro „TUI Travel Star“ aktuell eine Reise in den Süden buchen möchte, dem kann sie das Land ohne Bedenken empfehlen. „Mit der Einhaltung der Corona-Regeln läuft es dort wirklich absolut super“, berichtet die Inhaberin.