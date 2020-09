Gleich zwei spannende und abwechslungsreiche Radtouren werden anlässlich der Aktion „Stadtradeln“ in und rund um Och­trup angeboten: Stadtführer Heinrich Stücker vom Leineweberverein lädt am Sonntag (20. September) und am 26. September (Samstag) jeweils ab 14 Uhr zu einer Tour auf den Spuren von Och­trups Vergangenheit ein. Nach der Begrüßung am Leineweberhaus (Laurenzstraße 5) mit interessanten Einblicken in die Textilgeschichte der Stadt geht es gemeinsam durch die Oster in Richtung Langenhorst und Welbergen, heißt es in der Einladung.

Architektonische und historische Kleinode reihen sich auf dieser Tour wie Perlen an eine Schnur: Die Strecke führt er über interessante Plätze, vorbei an Gedenkstätten und bedeutsamen Bauten wie der Langenhorster Stiftskirche, Haus Welbergen mit seinen weitläufigen Gartenanlagen und der Alten Kirche in Welbergen.

Dazu erläutert der Stadtführer allerlei Wissenswertes und Anekdotisches zur Geschichte der Kulturdenkmäler und Ortsteile. Im Herzen von Welbergen mit der Möglichkeit zur Einkehr endet die geführte Radtour nach etwa 1,5 Stunden.

Kilometer für das „Stadtradeln“ sammeln und dabei Vertrautes neu sehen, darum geht es auch bei der reizvollen Route durch die Weiner mit den beiden Gästeführerinnen Silvia Laurenz und Ulla Sanetra am 26. September (Samstag). Sie ist aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen in zwei zeitversetzt stattfindende Touren aufgeteilt. Startpunkt ist jeweils der markanteste Flecken in der Weiner, die Felsenmühle. Nicht allein die Mühle, sondern auch der benachbarte alte Bierkeller und die ehemalige Steinkuhle lohnen das Verweilen und bieten Stoff für interessante Informationen und Erzählungen. Anschließend geht die Tour rund um den Weiner-Esch, vorbei an der alten Bauernschaftsschule und dem Marienbild, zur Villa Weiner beziehungsweise zum Gut Lüttinghaus, wo neben Auskünften aus erster Hand eine kleine Pause eingeplant ist. Danach wird die traditionelle Bewirtschaftung des wertvollsten Ackerlandes in der Weiner Thema sein, bevor die Tour nach einem landschaftlich interessanten Abstecher in den Brook an der oberen Schützenstraße enden wird.

Die Teilnehmer treffen sich zu diesen beiden eineinhalb bis zwei Stunden dauernden Weiner-Touren um 13.45 Uhr beziehungsweise um um 14 Uhr an der Felsenmühle. Empfohlen werden außer einer Mund-Nase-Bedeckung wettergerechte Kleidung und robustes Schuhwerk.

Die Teilnehmerzahl für alle vier Radtouren ist begrenzt. Eine persönliche Anmeldung vorab ist unbedingt erforderlich. Die Anmeldungen und einen Teilnehmergebühr von fünf Euro pro Radtour nimmt die Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) in ihrer Geschäftsstelle (Bahnhofstraße 32-34) während der Öffnungszeiten entgegen. Dort und an vielen weiteren Ausgabestellen in Ochtrup liegen außerdem neue Flyer zu interessanten Radrundwegen aus, mit denen Punkte für das „Stadtradeln“ gesammelt werden können.

Für weitere Fragen steht das Team der OST unter Telefon 0 25 53/9 81 80 zur Verfügung.