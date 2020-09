Lenderich gegen Hutzenlaub

Die Ochtruper dürfen in zwei Wochen noch einmal an die Urne treten: Bei der Bürgermeisterwahl am gestrigen Sonntag hat keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Entscheiden können sich die Wähler am 27. September zwischen Kai Hutzenlaub ( SPD ) und Christa Lenderich (parteilos).

In zwölf von 17 Wahlbezirken hatte Christa Lenderich, die von den Freien Wählern und der FDP unterstützt wird, die Nase vorne. Insgesamt holte sie 45,8 Prozent der Stimmen. Amtsinhaber Kai Hutzenlaub, der auch die Rückendeckung der Grünen hatte, konnte in fünf Wahlbezirken die meisten Stimmen auf sich verbuchen. Er erreichte insgesamt 35,3 Prozent der Stimmen. Barbara Kuhls-Mahlitz , Bürgermeisterkandidatin der CDU , lag mit 18,9 Prozent mit Abstand hinten.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, äußerte sich Christa Lenderich im Gespräch mit dieser Zeitung überrascht über den deutlichen Vorsprung vor Kai Hutzenlaub. „Das macht mich auch ein wenig demütig.“ Aber die Ernte sei noch längst nicht eingefahren. „Wir werden in den nächsten zwei Wochen noch mal alles geben, um die Wähler zu mobilisieren und ihnen meine Standpunkte näherzubringen.“

„Ich bin ein bisschen enttäuscht“, gab Kai Hutzenlaub am Sonntagabend zu. „Aber ich gratuliere Frau Lenderich.“ Er müsse in den nächsten 14 Tagen seine Inhalte und Gedanken noch einmal vermitteln und zeigen, dass er für eine „Politik der Zuversicht“ stehe. Er hoffe, dass er neben den Wählern, die ihn bereits unterstützt haben, weitere hinzuholen kann. „Jetzt müssen wir uns die Ergebnisse aber erst einmal in Ruhe anschauen“, sagte Hutzenlaub.

„Ich bin natürlich etwas enttäuscht“, lautete auch die erste Reaktion von Barbara Kuhls-Mahlitz im Telefonat mit dieser Zeitung. „Aber ich habe immer zu meinen Leuten gesagt: Entweder, ich hole das direkt heute Abend, weil ich die Dinge einfach anders mache, oder ich verliere gnadenlos.“ An eine Stichwahl mit ihrer Beteiligung habe sie nicht geglaubt. Die deutliche Niederlage mache sie aber nun nicht allzu traurig. „Mir geht‘s trotzdem richtig gut.“ Sie freue sich auf das, was nun vor ihr liegt – „mit einer neuen, innovativen CDU. Wir sind die stärkste Partei und ich habe tolle Leute an meiner Seite.“