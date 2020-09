Am 27. September (Sonntag) finden in Ochtrup die Stichwahlen für das Amt des Bürgermeisters sowie für das Amt des Landrats im Kreis Steinfurt statt. Alle Wähler, die bereits im ersten Wahlgang per Briefwahl ihre Stimme abgegeben haben, bekommen die neuen Briefwahlunterlagen in der kommenden Woche automatisch zugesandt, teilt die Stadt Ochtrup mit.

Wer bisher keine Briefwahl gemacht hat, aber am 27. September nicht persönlich zur Urne gehen kann oder will, kann im Laufe der kommenden zehn Tage noch Briefwahl beantragen. Die nötigen Wahlunterlagen können ab sofort per Post oder per E-Mail mit der Angabe von Name, Adresse und Geburtsdatum sowie des Wahlbezirks und der Nummer aus dem Wählerverzeichnis, die der Wahlbenachrichtigung zu entnehmen ist, beantragt werden. Wahlunterlagen können auch persönlich im Wahlbüro abgeholt werden. „Denken Sie dabei an ihre Wahlbenachrichtigungskarte oder Ihren Personalausweis“, schreibt die Stadt.

Das Briefwahlbüro ist ab Montag (21. September) wieder zu den gewohnten Zeiten in der Stadthalle geöffnet: von montags bis mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Am letzten Freitag vor der Stichwahl (25. September) ist neben der Öffnung am Morgen auch noch einmal nachmittags von 14 bis 18 Uhr die Beantragung der Briefwahl möglich, heißt es in der Mitteilung.