Ochtrup/Metelen -

Von Norbert Hoppe

Zu seinem mittlerweile 20. Treffen hatte Metelens „Monzaguhru“ Dirk Lating an die Felsenmühle in Ochtrup eingeladen. Mehr als 70 Youngtimer mit dem Blitz auf dem Kühlergrill kamen zusammen. Die Fahrer waren teils von weit her angereist zu dem Traditionstreffen