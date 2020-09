1,7 Kilometer lange Baustelle

Entlang der Bundesstraße 403 lässt es sich prima mit dem Drahtesel bis nach Niedersachsen radeln oder auch zu Fuß gehen. Doch derzeit geht es ab der Anschlussstelle Ochtrup Nord zur Autobahn 31 nicht mehr weiter, eine Absperrschranke verwehrt die Weiterfahrt. Die Regionalniederlassung Münsterland von Straßen.NRW saniert den kombinierten Geh- und Radweg wird auf einer Länge von knapp 1,7 Kilometern zwischen Autobahnauffahrt und Landesgrenze.

Bauarbeiten an der Bundesstraße 403 1/11 An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

An der Bundesstraße 403 wird auf einer Länge von 1,7 Kilometern der Radweg erneuert. Bis Anfang Oktober dauern die Arbeiten laut Straßen.NRW noch an. Dazu gehört aktuell auch die Pflasterung der Bushaltestelle Holtmann-Uphoff. Foto: Heidrun Riese

Bereits in der letzten August-Woche haben die Arbeiten, die von der Firma Tuitjer aus Mettingen ausgeführt werden, begonnen. Das voraussichtliche Bauende ist nach Angabe von Straßen.NRW für Anfang Oktober geplant.

Zwei Bauabschnitte

„Die Instandsetzungsarbeiten sehen zum einen in einem kleinen Abschnitt eine neue Asphaltdeckschicht vor, um die Schäden an der Radwegoberfläche zu beseitigen, und zum anderen eine Verbreiterung des vorhandenen Radweges auf eine einheitliche Breite von 2,50 Meter“, teilt Straßen.NRW mit.

Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt. „Der Radweg wird im jeweiligen Bauabschnitt voll gesperrt. Umleitungen werden über rückwärtig gelegene Wirtschaftswege eingerichtet“, heißt es im Pressetext weiter. „Die Sanierungsarbeiten erfolgen, soweit wie möglich, ohne Verkehrsbehinderungen auf der B 403. Falls doch aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Einengung der Fahrbahn zeitweise notwendig ist, wird der Verkehr mit einer Baustellenampel an den Arbeiten vorbeigeführt. Die Gesamtbaukosten in Höhe von 240 000 Euro werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen.“