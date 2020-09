„Irgend wann müssen die Kinder ja mal raus“. Für Markus Bender , dem Vorsitzenden des Jugendfördervereins Ochtrup (Jufo) war es keine Frage, dass sich das Netzwerk mit einer Aktion am Weltkindertag beteiligen würde. „Natürlich haben wir uns auch über Corona Gedanken gemacht“, ergänzt Renate Schier , Leiterin des Familienzentrums Stadt. „Aber Corona darf nicht nur bedeuten, dass nichts geht, sondern ist Herausforderung, wie etwas geht.“

Das Netzwerk aus Jufo, FSV Ochtrup, und den DRK-Verbundfamilienzentrum Niederesch und Stadt sei sich schnell einig gewesen, dem Appell des Kreissportbundes zu folgen. „Weil es keine große Aktion im Kreis geben konnte, waren alle Städte und Gemeinden aufgerufen, kleine Aktionen zum Weltkindertag anzubieten.“ zugleich sei der Weltkindertag - in jedem Jahr am 20. September – auch eine Erinnerung an die Kinderrechte. „Spielen ist bestimmt eines.“

Der Stadtpark biete dazu ausreichend Fläche. Bolzplatz, Spielplatz und dazu viele Spiele, die die rund 30 Kinder – und einige Erwachsene – entdecken und ausprobieren konnten. „Viele kleine Aktionen sind auch ein große“, findet Renate Schier.

„Genauso wie es jetzt hier ist, so soll es auch sein“, freut sich Markus Bender über die Resonanz. „Die Kinder haben Spaß und sind an der frischen Luft.“

Natürlich dürfe die Corona-Pandemie nicht unterschätzt werden, betont Renate Schier. Aber die Konsequenz könne nicht sein, dass alles Corona untergeordnet werde. „Wir müssen mit Corona leben, müssen aber aufpassen, dass das Virus nicht zu einem Monster wird, das alles bestimmt.“ Da seien insbesondere Eltern gefordert.

„Mit so einer Aktion wie dieser kehrt ein bisschen Normalität zurück – Spaß haben, lachen, toben und vieles mehr. Gerade Kinder brauchen viel Bewegung“. Und: Die Erwachsenen freuen sich, einfach mal wieder klönen zu können.“