In diesem Jahr ist alles ein bisschen anders – das betrifft auch die Kommunalwahl : Im Frühjahr habe man sich noch Gedanken gemacht, ob sie angesichts der Corona-Pandemie überhaupt durchgeführt werden könnte, erinnerte Birgit Stening in der Sitzung des Wahlausschusses am Donnerstagabend. „Aber es hat geklappt – jedenfalls der erste Teil“, zog die Erste Beigeordnete ein positives Fazit zur Organisation und Durchführung.

Dabei sei durchaus ein Umdenken erforderlich gewesen, etwa mit Blick auf die Vorbereitung der Wahllokale, erläuterte Birgit Stening weiter. Der erwartete Ansturm auf die Briefwahl sei denn auch nicht ausgeblieben: 5024 Bürger hätten es vorgezogen, auf diese Weise ihre Stimme abzugeben – das seien immerhin 31,79 Prozent der Wahlberechtigten. „Der Briefwahlvorstand hatte am Sonntagnachmittag in der Stadthalle im wahrsten Sinne des Wortes alle Hände voll zu tun, die Vorsortierung durchzuführen, um die blauen Briefumschläge zu 18 Uhr in den 17 Wahllokalen zu haben“, berichtete die Wahlleiterin. Daraus habe die Verwaltung bereits die Konsequenzen gezogen: „Für die Stichwahl haben wir hier personell aufgestockt.“

Insgesamt sei der Wahlsonntag ruhig verlaufen. Besondere Vorkommnisse seien aus den Wahllokalen nicht gemeldet worden. „Mit Maskenverweigerern hatten wir so gut wie nichts zu tun“, freute sich Birgit Stening.

Die Ergebnisse konnten nach Angaben der Ersten Beigeordneten zügig und ohne Komplikationen ermittelt werden. Die erste Schnellmeldung zur Bürgermeisterwahl sei um 18.59 Uhr eingegangen, die letzte zur Wahl des Stadtrats um 20.19 Uhr. Dank gebühre in diesem Zusammenhang allen Helfern.

Mit Blick auf die Stichwahl am 27. September kündigte Birgit Stening an, dass noch am Freitag rund 5100 Wahlbriefe das Rathaus verlassen sollen – denn alle, die bereits im Vorfeld der Hauptwahl Briefwahl beantragt hatten, erhielten die Unterlagen nun automatisch. Wer an der Urne gewählt hat, könne aber ebenfalls noch Briefwahl beantragen, so die Wahlleiterin.

Nachdem bei der Vorprüfung keine Mängel festgestellt worden waren, stimmte der Ausschuss einstimmig für die endgültige Feststellung der Ergebnisse der Bürgermeister- und Ratswahl.