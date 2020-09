Woher kommt die Bratwurst, die auf dem Grill brutzelt? In was für einer Umgebung lebt das Huhn, das das Frühstücksei gelegt hat? Wer seine Produkte direkt beim Erzeuger kauft, der weiß, was er hat. Darauf legen wieder immer mehr Menschen großen Wert, was Susanne und Oliver Kunath sowie Elisabeth und Manfred Biermann vom Geflügelhof Biermann große Freude bereitet.