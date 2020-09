Schon weit vor den Toren des Stadtparks konnten Spaziergänger am Sonntagnachmittag den Stimmen des Ochtruper Männerchors und denen des Ensembles „ Con fuego “ lauschen. Ausnahmsweise verlagerten die Gesangstalente ihre Proben ins Freie, um nach einem halben Jahr wieder zusammen proben zu dürfen.

Aufgrund der Abstandsregeln sei es ihnen aktuell unmöglich, wie gewohnt in voller Chorstärke zu üben, bedauert Geschäftsführerin Silvia Brinkwirth , die den beiden Chören in ihrem Lokal Platz zum Proben gibt. In drei Schichten proben sie aktuell: Den Anfang macht Con fuego, ehe der Männerchor, der sich in zwei Gruppen aufgeteilt hat, nach ordentlichem Lüften weitermacht.

Stühle schnell besetzt

Auf der Seebühne im Stadtpark glänzen die beiden Chöre um die Wette und locken damit jede Menge Neugierige an. Die aufgestellten Stühle für Gäste sind schnell besetzt, sodass sich überall drumherum die Leute postieren, um den Gesängen lauschen zu können. „Wir haben absolut nicht damit gerechnet, dass so viele kommen“, freut sich Silvia Brinkwirth. „Eventuell können wir ja heute noch den ein oder anderen animieren, mitzumachen“, hofft sie und lässt gespannt ihren Blick über die Menge schweifen.

Eine junge Sängerin unterstützt den feurigen Chor bereits: Die 16-jährige Daniela Pauk. Sie ist über ihren Vater, Chorleiter Andreas Pauk, dazu gekommen. Indes leitet dieser am Keyboard die Chorstimmen an und betont das ein oder andere Mal, dass es immerhin Proben seien und kein Konzert, weshalb es zu regelmäßigen Absprachen zwischen ihm und den Mitgliedern kommt. „Das ist Improtheater, was wir hier machen“, witzelt er nach Üben eines Stückes, das noch nicht oft gesungen wurde.

Deutsche und englische Titel

Während der Männerchor Klassiker aus der Pop- und Schlagerwelt wie „Alles nur geklaut“ von den Prinzen oder „Immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens singt, greift Con fuego eher auf englischsprachige Werke wie „Can You Feel the Love Tonight“ von Elton John oder „You’ve Got a Friend in Me“ von Randy Newman zurück. Die beiden Chöre genießen ihre Probe in voller Aufstellung und die Aufmerksamkeit der Ochtruper sichtlich.

Immerhin wird es weiterhin erstmal keine Auftritte geben und die Proben dienstags von 18.30 bis 20 Uhr bei Con fuego und von 20 bis 21.30 Uhr bei dem Männerchor werden wohl auch weiterhin getrennt stattfinden müssen.