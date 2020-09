Ochtrup. -

Aufgrund eines bestätigten Corona-Falles im Lehrerkollegium findet ab sofort und bis zum 29. September (Dienstag) kein Unterricht an der Realschule Ochtrup statt. Darüber informierte am Nachmittag die Stadtverwaltung. Die Realschule hat am Montag alle Eltern mit einem Elternbrief über die Situation informiert.