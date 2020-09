An der Realschule Ochtrup hat sich eine Lehrerin mit dem Corona-Virus infiziert. „Das gesamte Kollegium der Städtischen Realschule befindet sich ab heute in Quarantäne“, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Aus diesem Grund fällt bis zum 29. September der Unterricht aus.

Am heutigen Dienstag werde die Lehrerschaft zentral getestet. Außerdem würden die Schüler der Klasse neun Niederländisch durch mobile Teams zu Hause getestet. Diese sei die einzige Klasse gewesen, welche die betroffene Lehrerin am Montag der vergangenen Woche unterricht habe, informierte Bürgermeister Kai Hutzenlaub auf Anfrage unserer Zeitung.

Am nächsten Tag sei die Lehrerin dann bei einem pädagogischen Arbeitstag mit allen anderen Kollegen in Kontakt gekommen. „Deshalb müssen jetzt alle Lehrer in Quarantäne“, erklärte Hutzenlaub. Nachdem sich die Lehrerin am Mittwoch krankgemeldet habe, habe es keine weiteren Kontakte gegeben. Derzeit sei die Testung aller Schüler nicht vorgesehen. „Die Lage wird aber ständig neu bewertet“, schreibt die Stadt.

Sollte sich herausstellen, dass weitere Lehrer oder Schüler der Klasse neun Niederländisch infiziert sind, müssten deren Kontakte verfolgt werden – eventuell auch über die Realschule hin­aus. Stichwort: Buskinder. „Das wäre aber erst die nächste Testungsreihe“, erklärt der Bürgermeister den Schritt-für-Schritt-Plan. So läuft der Betrieb am Gymnasium und an der Hauptschule nach aktuellem Stand normal.

Und so geht es weiter: „Die Realschule Ochtrup wird keinen Online-Unterricht anbieten, die Schüler sind jedoch mit entsprechenden Arbeitsmaterialien versorgt“, informierte die Stadt. Die Betreuung 13+ am Gymnasium werde aufrechterhalten. Eine Notbetreuung für Schüler insbesondere der Jahrgangsstufen fünf und sechs könne bei Bedarf durch die Verwaltung organisiert werden. Hutzenlaub bittet die betroffenen Eltern, sich unter Telefon 0 25 53/7 32 60 bei der Verwaltung zu melden.

Der Bürgermeister habe die Leitung des örtlichen Krisenstabes übernommen, der eng mit der Realschule und dem Krisenstab des Kreises Steinfurt zusammenarbeite, heißt es im Schreiben der Stadt weiter und: „Die Realschule hat heute alle Eltern mit einem Elternbrief über die Situation informiert.“

Der Vorfall zeige: „Die Coronakrise ist auch bei uns noch lange nicht überwunden“, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung abschließend.