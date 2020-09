Live: So steht es bei der Stichwahl in Ochtrup

Ochtrup -

Nach der Wahl ist vor der Wahl - in Ochtrup entscheidet sich heute, wer in den nächsten fünf Jahren das Sagen im Rathaus hat. An dieser Stelle berichten wir live, wie es bei der Stichwahl zwischen Kai Hutzenlaub (SPD) und Herausforderin Christa Lenderich (parteilos) steht.