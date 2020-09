„Stillen für Mutter, Kind und Klima“

„Stillen ist prima.“ Davon ist die Ochtruper Hebamme Stefanie Holtmann so überzeugt, dass sie stillende Mütter und Schwangere gerne beraten, unterstützen und zu einem Austausch mit anderen (werdenden) Müttern anregen möchte. Deshalb will sie ab Anfang Oktober einen offenen Stilltreff in der Töpferstadt anbieten.

„Stefanie Holtmann ist als fest angestellte Hebamme seit sechs Jahren im Ahauser St.-Marien-Krankenhaus und als freie Hebamme in Ochtrup und Heek tätig“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie sei nicht nur von Berufs wegen mit dem Thema Stillen bestens vertraut, sondern habe als Mutter von zwei kleinen Kindern umfassende persönliche Erfahrungen. „Erfahrungen auch damit, dass das Stillen immer noch hier und da mit Vorurteilen und Unwissen behaftet ist“, heißt es in dem Schreiben weiter. Dies sei einer der Gründe, warum sie nebenberufliche eine Ausbildung zur Stillberatung absolviert habe.

Überzeugt davon, dass eine gesunde Umwelt nicht nur für Schwangere, Mütter und Kinder wichtig ist, hat sie den Slogan „Stillen ist prima“ noch erweitert um „für Mutter, Kind und Klima“, diesen nicht nur zum Thema ihrer Facharbeit gemacht, sondern auch als Marke eintragen lassen, wie sie in der Pressemitteilung schreibt. Inzwischen gebe es einen kleinen Webshop, dessen Herzstück eine Postkarte mit dem Slogan ist, aber vor allem mit ganz vielen wichtigen Informationen, knapp, verständlich und eingehend zusammengefasst. Deutschlandweit verteilen Hebammen, Praxen und Krankenhäuser inzwischen diese Karten und tragen Frauen T-Shirts mit der Aufschrift „Stillen ist prima für Mutter, Kind und Klima“.

Die 32-Jährige möchte nun nach Abschluss ihrer Fortbildung all diese und viele weitere Informationen an ihrem Wohnort Ochtrup vielen Müttern und über sie auch vielen Vätern und Großeltern nahebringen. Ziel sei es, dass das Stillen als gesellschaftspolitisches Thema anerkannt und gefördert, das die Akzeptanz verbessert werde und Ochtrup sich mehr und mehr zu einer stillfreundlichen Stadt entwickele.

Ein erster, wichtiger Schritt in diese Richtung sei das Stilltreffen, das ab dem 2. Oktober jeden Freitag von 9 bis 10.30 Uhr im Studio „Flows Ochtrup“ von Sabrina Berning, Weinerstraße 5, stattfindet. „Für junge und werdende Mütter gibt es dort nicht nur Informationen und individuelle Tipps und Tricks, sondern auch die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Frauen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Treffen sind als offenes Angebot konzipiert, wegen der Corona-Maßnahmen müssen Teilnehmerinnen sich aktuell unter Telefon 01 60 / 93 81 91 34 oder per E-Mail an steffi@stillenistprima.de anmelden. Im Kostenbeitrag von sechs Euro sind Getränke und Snacks enthalten.

Dass der Stilltreff in Och­trup Anfang Oktober erstmals seine Türen öffnet, hänge nicht nur mit der Verfügbarkeit der Räume zusammen, sondern auch mit der Weltstillwoche vom 28. September bis zum 3. Oktober, die in diesem Jahr unter dem für das Ochtruper Projekt besonders passenden Motto steht: „Stillen unterstützen für einen gesünderen Planeten“.