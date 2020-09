Die neue Polizeiwache in Ochtrup gleicht am Dienstagmorgen einem Ameisenhaufen. Alle Türen stehen offen, überall wuseln Mitarbeiter geschäftig durch die neuen Räume an der Werner-Brinkwirth-Straße und in nahezu jedem Büro stapeln sich Kisten und Kartons. „Der übliche Trubel bei einem Umzug“, meint eine Uniformierte lachend.