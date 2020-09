Trauerarbeit als wichtiger Baustein

„Wir begleiten Leben!“ Unter diesem Motto bietet der Hospizverein Och-trup-Metelen seine Dienste an und ist inzwischen eine feste Größe im sozialen Gefüge. Diese außerordentlich positive Bilanz des Jahres 2019 zog der Verein jetzt auf seiner Generalversammlung im Clemens-August-Heim.

Hospizkoordinator Dieter Lange-Lagemann berichtete den anwesenden Mitgliedern, dass im vergangenen Jahr 17 Sterbebegleitungen im häuslichen Bereich, in Altenheimen und Behinderteneinrichtungen sowie im Krankenhaus abgeschlossen wurden, teilt der Hospizverein in einem Pressetext mit.

Von 176 Mitgliedern seien 47 aktiv in der Sterbe- und Trauerbegleitung, in der Vorstandsarbeit, im Projekt „Hospiz macht Schule“ und im Angebot des Innehaltens auf den Friedhöfen in Och­trup und Metelen. Noch relativ neu ist das Angebot der Beratungen zu Patientenverfügungen, das im vergangenen Jahr 20 mal angefragt worden sei. Gut angenommen werde auch die direkte Kontaktmöglichkeit im Hospizbüro an der Marktstraße, die viele Mitglieder und Ratsuchende nutzten. Bei neun öffentlichen Veranstaltungen wurden über 360 Besucher registriert. Allein zum Vortrag mit Henning Scherf im August fanden sich 120 Interessenten im Bücherei-Forum ein.

Einschränkungen

Die Trauerarbeit sei mittlerweile ein rege angenommenes Angebot des Vereins und ein wichtiges Standbein in der Angebotspalette, schilderte Vorstandsmitglied Heidi Lütke-Uhlenbrock in ihrem Bericht zum Trauercafé, zur Einzelberatung und zur geschlossenen Trauergruppe. „Coronabedingt musste das Angebot in diesem Jahr deutlich eingeschränkt werden, inzwischen können aber wieder einige Treffen stattfinden“, hieß es im Bericht der Verantwortlichen für die Trauerarbeit des Hospizvereins. Das Team aus sechs Frauen habe sich vorgenommen, Trauernde schrittweise wieder ins Leben zu begleiten, beschrieb sie die Zielsetzung dieses Dienstes.

Die finanzielle Lage eröffne auch für die Zukunft Spielräume für die Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen, für Veranstaltungen und langfristige Investitionen, hieß es im Bericht von Kassierer Stefan Weßling . Für ihn und für den gesamten Vorstand beantragten die Kassenprüferinnen die Entlastung, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Wahlen

Neue Gesichter gibt es im Vorstand des Hospizvereins. Für den auf eigenen Wunsch ausscheidenden Stefan Weßling wird Stefan Schmitz bis zur nächsten regulären Wahl die Kassengeschäfte führen. Für zwei Jahre neu gewählt wurde als Beisitzerin Veronika Lücking. Der beruflich als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätigen Metelenerin liege besonders die Trauerbegleitung am Herzen. Vorstand und Generalversammlung freuten sich, dass nun auch eine Vertreterin aus dem Nachbarort in die Vorstandsarbeit einbezogen wurde.

Am Ende der Generalversammlung teilte die Vorsitzende Johanna Tenhumberg-Pleie mit, dass der Hospizverein 2021 sein 20-jähriges Bestehen feiere. „Hoffentlich lässt die Corona-Pandemie im kommenden Jahr eine Jubiläumsfeier zu“, schreibt der Hospizverein abschließend in seinem Pressetext.