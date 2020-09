Ochtrup -

Von Anne Steven

An der Berg- und Bültstraße stehen Veränderungen an. Der geplante Abriss des Hauses Bergstraße 5 gab kürzlich den Anstoß zu einer Bürgerinitiative. Die Gruppe kritisiert, dass das historische Erbe der Stadt bei vielen Bauvorhaben in der Vergangenheit nicht berücksichtigt worden sei. Nach Investor Thomas Dankbar meldet sich nun auch Jürgen Bode von der IB Projekt GmbH zu Wort. Er will an der Bergstraße investieren.