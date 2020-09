Experiment in luftiger Höhe

Der Differenzierungskurs Chemie-Physik der neunten Jahrgangsstufe des Gymnasiums Ochtrup wagt sich an ein außergewöhnliches Projekt. Zusammen mit ihrer Lehrerin Claudia Karst bauen die 29 Schüler einen Wetterballon.

Vor etwa einem Jahr kam die Lehrerin mit der Idee an, und seitdem sind alle begeistert von dem Projekt, wie Pia Weßling verrät. Der Ballon mit angeschlossener Sonde soll am Freitag (2. Oktober) um 9.30 Uhr gen Himmel abheben und etwa bis Cloppenburg fliegen – in einer Höhe von 36 000 Metern.

Angetrieben wird er von einem Gas, Helium. Zudem wird die Sonde des Ballons mit zwei GoPro-Kameras und einem GPS-Tracker versehen, welche die Jungen des Kurses einrichten. Dadurch sei es für die Schüler der neunten Klasse später einfacher, ihren Wetterballon wiederzufinden.

Teams

Doch bis es soweit ist, stehen noch einige Aufgaben an. Die jungen Naturwissenschaftler haben sich dafür in mehrere Kleingruppen eingeteilt. Während die Mädchen sich eher dem Medienteam, der Routenberechnung, der Sondenbearbeitung oder des Heliumberechnens zuordnen, teilen sich die Jungs in die Zuständigkeiten für die Kameras, den GPS-Tracker oder die Experimente ein.

GPS-Experten: Sie sorgen dafür, dass der Wetterballon nicht aus den Augen verloren wird. Foto: Rieke Tombült

Apropos: Diese wollen die Neuntklässer am Freitag in der Stratosphäre durchführen. Sie wollen herausfinden, wie sich das Wetter dort oben entwickelt. „Dafür messen wir die Luftfeuchtigkeit sowie den Luftdruck, die Temperatur und wollen Ozon nachweisen“, erklären Finia Wieling und Annabell Holtmann. Außerdem will der Kurs schöne Bilder von der darunterliegenden Landschaft schießen.

„Alle Versuche sollten klappen“, beschreibt Pia Weßling das Vorhaben. „Wir wollen die Sonde auch wiederfinden.“ Die Daten, die sie liefert, wollen die Schüler am Ende auswerten und in einer Projektmappe niederschreiben. „Diese soll anstatt einer Klausur angefertigt werden“, verrät Lehrerin Claudia Karst.

Spaß und Schule

„Die Jugendlichen können Organisation lernen und sehen, dass Spaß und Schule auch zusammenhängen können“, sieht die promovierte Chemikerin in dem Projekt gleich mehrere Vorteile. Ihr ist es ein Anliegen, mit Hilfe des Ballons ihren Schülern, vor allem auch Außenstehenden, die Angst vor den Naturwissenschaften zu nehmen. „Sie sind nicht unbedingt schwerer, sondern einfach fremder.“

Die Schüler haben sich in Teams aufgeteilt, die sich mit einzelnen Aspekten des Projekts wie zum Beispiel der medialen Betreuung befassen. Foto: Rieke Tombült

Bei den Neuntklässlern hat das schon mal gut geklappt. Diese haben vor allem durch das Medienteam ebenfalls vermehrt Versuche unternommen, ihr Vorhaben bekannter zu machen. Zusätzlich zur Plakatierung in der Schule haben Finja Wieling, Pia Weßling, Annabell Holtmann, Franziska Nacke und Yasmin Herbering eine Instagram-Seite rund um dien Wetterballon ins Leben gerufen. Darüber ermöglichen sie ihren Mitschülern und allen Interessierten einen tieferen Einblick in ihr Projekt.

Unterstützung

„Wir hatten große Unterstützung vom Förderverein der Schule“, freut sich Claudia Karst über eine Finanzspritze. Darüber sind sich auch die Schüler bewusst: „Der hat uns da auch echt weitergeholfen“, bestätigt Pia Weßling. Die Internetseite „Stratoflights“ hat den Schülern außerdem die Berechnung der Route und die Materialbeschaffung erleichtert.

Das 29-köpfige Team rund um Claudia Karst steht nach einem halben Jahr Arbeit nun in den Startlöchern und hofft, dass weder das Wetter noch Corona ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.