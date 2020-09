„Das kann keiner verantworten“, stellt Bernhard Pöhlker , Vizepräsident des Förderkreises im Gespräch mit dieser Zeitung klar. Und Präsident Josef Pieper ergänzt: „Selbst wenn wir etwas auf die Beine gestellt hätten, bliebe immer noch die Frage, unter welchen Bedingungen das Ganze stattfinden müsste. Karneval ist nun mal Feiern. Mit Abstand geht das nicht. Wenn wir feiern, dann auch richtig.“

Vernünftige Entscheidung

Die Entscheidung sei vernünftig, betonen die beiden Förderkreis-Vorstandsmitglieder. Und die Absage falle auch nicht vom Himmel. Andere Kommunen hätten schon im Sommer reagiert, weiß Josef Pieper. „Als die Schützenvereine ihre Feste nach und nach abgesagt haben, dachte ich, dass es bis Karneval ja noch lange hin ist“, meint er nachdenklich. Doch das Virus verstehe offensichtlich keinen Spaß. Schon der jüngste Rosenmontagszug Ende Februar sei – rückblickend betrachtet – „nur haarscharf“ über die Bühne gegangen. Im März folgte ja bereits der Lockdown.

Josef Pieper, Präsident des Förderkreises Kinderkarneval und sein Stellvertreter Bernhard Pöhlker mussten die Session coronabedingt komplett absagen. Foto: Anne Steven

Die zahlreichen Vereine und Gruppen, die jedes Jahr mit kreativen Wagen und buntkostümierten Fußgruppen den Rosenmontagszug mit Leben füllen, hätten großes Verständnis für die Absage gezeigt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte muss der Förderkreis die komplette Session canceln – inklusive sämtlicher Veranstaltungen. Der Rosenmontagszug fiel bereits zwei Mal aus: 1990 aufgrund des Sturmtiefs „Vivienne“ – damals fand sich wenige Wochen später im März ein Nachholtermin – und 1991 aufgrund des Krieges im Irak.

Planungssicherheit für Vereine

Viel länger habe man aktuell mit einer Absage nicht warten können, betont Josef Pieper. Schließlich müssten Künstler und Akteure gebucht und entsprechende Räumlichkeiten gemietet werden. In den Vereinen startet der Karnevalswagenbau traditionell zum Jahresende. „Wir können die Vereine ja auch nicht auf Verdacht ihre Wagen bauen lassen“, erklärt der Präsident. Mal ganz abgesehen vom immensen Aufwand und den Kosten gebe es kaum einen Verein, der einen fertigen Wagen über mehrere Monate „einmotten“ könne, um ihn dann im nächsten Jahr wieder zu verwenden. „Meistens gehören die Wagen Landwirten oder Unternehmern, die diese natürlich im Frühjahr wieder nutzen“, ergänzt Bernhard Pöhlker. Die Versammlung der Wagenbauer fällt dementsprechend ebenfalls aus.

Kinderdreigestirn

Pech hatte der Schützenverein Waister Junggsellen. Er hätte in dieser Session als Ausrichter der Turnusversammlung der Ochtruper Vereine das Kinderdreigestirn gestellt. „Wir halten uns an den Rhythmus“, erklärt Josef Pieper das Vorgehen. Nur wenn die Junggesellen in 2021 wieder Ausrichter der Turnusversammlung wären, käme ihre Dreigestirn doch noch zum Einsatz. Ansonsten ist der Schützenverein Alt und Jung der Stadt an der Reihe.

„ Das wird wohl ein langer Winter. Das wird wohl ein langer Winter. “ Josef Pieper

Was den Narren in dieser Session bleibt? „Das wird wohl ein langer Winter“, meint Josef Pieper auch mit Blick auf Weihnachtsmärkte und dergleichen, die vermutlich ebenfalls ausfallen werden. Doch sie wollen tapfer bleiben. Feiern mit angezogener Handbremse sei ohnehin nicht das Ding der jecken Feiergemeinschaft. „Das holen wir nach“, sagt Josef Pieper. „Hoffentlich im nächsten Jahr.“