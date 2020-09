Neuer Blick auf die Heimat

Der Herbstwind pfeift um die Häuser und der graue Himmel ist wolkenverhangen. Doch das macht den sieben Töpferstädtern, die sich am Samstagnachmittag – ausgestattet mit Regenjacken und Schirmen – vor dem Leineweberhaus an der Laurenzstraße eingefunden haben, nichts aus. Ganz im Gegenteil: Am liebsten würden sie direkt auf ihre mitgebrachten Räder steigen. Doch Heinrich Stücker vom Leineweberverein bittet die Ochtruper erst einmal für eine kurze Einweisung in den Ausstellungsraum des Vereins.

„Auf den Spuren der Vergangenheit“ 1/44 Radtour mit Heinrich Stücker "Auf den Spuren der Vergangenheit" St. Johannes Baptist Langenhorst, Stiftskirche, Alte Kirche Welbergen, Pestfriedhof Foto: Rike Herbering

Im Rahmen der Aktion „Stadtradeln“, an der sich die Kommune auch in diesem Jahr beteiligt, hatte der Stadtführer zu einer Radtour auf den Spuren von Och­trups Geschichte eingeladen. Deshalb hieß es am Samstag: Kilometer sammeln für das Klima – und ganz nebenbei spannende Informationen über die eigene Heimat erfahren.

Kein Wunder also, dass die Teilnehmer gleich zu Beginn der Veranstaltung mit Feuereifer bei der Sache sind, und dem engagierten Stadtführer bereits erste Fragen stellen. Nachdem diese geklärt sind, kann die Tour endlich starten.

Erste Station: Das Langenhorster Stift

Am Stadtpark und dem Marienbild in der Oster vorbei, führt Stücker die Gruppe über die Bilker Straße und den Radweg auf dem alten Bahndamm zur ersten Station: dem Langenhorster Stift. Dort angekommen, scharen sich die motivierten Radler neugierig um Heinrich Stücker. Dieser lässt sie nur zu gerne an seinem Wissen über das historische Gebäude teilhaben. So berichtet der alteingesessene Och­truper unter anderem von der enormen Macht der Kirche in der Vergangenheit: „Wer das Stiftsgelände durch den Säulengang an der Einfahrt betrat, verließ mit diesem Augenblick die staatliche Herrschaft. Stattdessen stand die Person unter der geistlichen Schirmherrschaft der Äbtissin“, erzählt er.

Vom Kirchplatz ist es nicht weit bis zum Eingang der Stiftskirche, und so stattet die Gruppe auch dieser his-torischen Sehenswürdigkeit einen Besuch ab. „Das ist die schönste Kirche weit und breit“, schwärmt einer der Teilnehmer. Nach einem Rundgang durch das Gotteshaus und der eingehenden Betrachtung einer Skulptur des heiligen Johannes, dem Patron der Kirche, macht sich die gut gelaunte Gruppe auf den Weg in Richtung Welbergen.

Zweite Station: Das Wasserschloss Haus Welbergen

Über eine wacklige Holzbrücke und ein kleines Waldstück erreichen die Teilnehmer nach kurzer Fahrt das Wasserschloss Haus Welbergen. Auch dort erzählt Stücker wieder Spannendes aus der Geschichte des Ortsteils – allerdings nicht, ohne zuvor einen Flyer aus seiner Fahrradtasche gezaubert zu haben. „Wissenschaft ist wissen, wo es steht“, kommentiert er mit einem Augenzwinkern. Ausgestattet mit seinem kleinen Büchlein erzählt der Welbergener mit Begeisterung von den Anfängen der Anlage bis zu ihrer gegenwärtigen Situation. „Früher gehörten viel mehr Wirtschaftsgebäude zur Wasserburg“, weiß der Stadtführer und deutet auf eine alte Aufnahme der Örtlichkeit.

Versorgt mit allen wichtigen Informationen zum Haus Welbergen führt Heinrich Stücker seine Gruppe weiter durch die idyllische Landschaft. Der Weg führt über den alten Pestfriedhof bis zur letzten Station der Radtour: die Alte Kirche in Welbergen. Dort angekommen, gibt der Hobby-Historiker seinen Zuhörern zunächst einige Basisinformationen, bevor er sie durch das altehrwürdige Gebäude führt.

So endet die Stadtführung schließlich im Dorfkern Wel-bergens für Heinrich Stücker mit einem Applaus. Die Teilnehmer haben nicht nur viele neue Informationen bekommen, sondern auch einen neuen Blick auf ihre Heimat – und nicht zuletzt das gute Gefühl, etwas für das Klima getan zu haben.