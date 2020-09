Ochtrup -

Von Anne Steven

Die Sieger feiern, die Verlierer lecken ihre Wunden. So ist das nach einer Wahl. Allen gemeinsam ist, dass sie die Ereignisse am Stichwahlsonntag haben sacken lassen können. Ochtrups designierte Bürgermeisterin Christa Lenderich zeigte sich im Gespräch am Montagmorgen aber noch immer überwältigt ob des großen Zuspruchs.