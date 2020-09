Die 50 000-Kilometer-Marke ist fast geknackt. Das sei ein tolles Zwischenergebnis für die 278 aktiven Radler der insgesamt 60 Stadtradeln-Teams in Och­trup, schreibt die Stadt in einem Pressebericht. Jetzt geht es in den Endspurt.

Bis einschließlich Mittwoch (30. September) kann man noch kräftig in die Pedale treten und Fahrradkilometer für die Stadt erradeln. „Natürlich sind auch noch weitere Anmeldungen möglich und willkommen“, wirbt Klimaschutzmanager Gerald Müller im Bericht für die Aktion. Wer also in diesen Tagen noch aufs Fahrrad oder E-Bike steigt, kann bei der Aktion noch mit aufsteigen – schließlich zählt jeder Kilometer. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich noch online unter www.stadtradeln.de/och­trup oder über die Stadtradeln-App anzumelden.

Nach dem 30. September gibt es für alle registrierten Radler eine siebentägige Nachtragefrist, in der sie ihre Kilometer, die zwischen dem 10. und dem 30. September gesammelt wurden, online eintragen können. „Dieser Stichtag sollte nicht verpasst werden“, mahnt Müller.

Gemeinsam mit der Och­trup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST) hat sich der Klimaschutzmanager ein paar schöne Aktionen, Tourentipps und eine Verlosung unter den aktiven Teilnehmern ausgedacht. Ein hochwertiger Sonderpreis wird außerdem noch für den Endspurt ausgelobt. Die Verbund-Sparkasse und ortsansässige Fahrradhändler unterstützten die Aktion in der Stadt.

Mit der Kampagne Stadtradeln an der sich bundesweit rund 1500 Kommunen beteiligen, möchte das Klimaschutzbündnis einen Beitrag zur CO2-Einsparung und zur Radförderung in Städten leisten und nicht zuletzt auch auf die positiven Effekte des Radfahrens für Gesundheit und Wohlbefinden hinweisen.