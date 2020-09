Die Musikschule bietet bereits Anfängern die Möglichkeit, im Orchester zuspielen. Mit Geige oder Cello, Gitarre oder Bass, Blockflöte, Klarinette, Saxofon oder Querflöte. Kinder die noch ganz am Anfang ihrer musikalischen Ausbildung stehen, haben die Möglichkeit dieses Angebot als Ergänzungsfach zu besuchen. „Das Musizieren in der Gruppe ist ein wesentlicher Aspekt der Instrumentalausbildung und trägt zur Entwicklung sozialer Kompetenzen bei“, so die Musikschule in einer Ankündigung.

Die Leitung des Ensembles „Papageno“ – in Anlehnung an den Vogelfänger aus der Oper „Die Zauberflöte“ – übernimmt die Dozentin Rebecca Martin. Sie unterrichtet seit Jahren die Fächer Violine und Viola, spielt selbst in verschiedenen Orchestern und dirigiert diese.

Das neue Ensemble der Musikschule trifft sich erstmals am 31. Oktober (Samstag) um 14 Uhr und dann, Woche für Woche, immer samstags in der Lambertischule in Ochtrup. Die Teilnahme an diesem Ergänzungsfach kostet neun/13,50 Euro monatlich. Anmeldung und weitere Infos gibt auf der Webseite www.musikschule-ochtrup.de oder telefonisch unter 0 25 53 / 93 98 16.