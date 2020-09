Seit 60 Jahren im Einsatz

Ochtrup ist um einen Ordensträger reicher: Bernd Tembrockhaus erhielt jetzt vom Präsidenten des DRK-Landesverbandes Westfalen-Lippe, Dr. Fritz Baur, im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung das DRK-Ehrenzeichen. „Mit dieser Auszeichnung des Bundesverbandes, die einem staatlichen Orden gleichgestellt ist, wurde sein 60-jähriger Einsatz für das Deutsche Rote Kreuz gewürdigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Tembrockhaus wurde 1959 als junger Mann in die aktive Bereitschaft des DRK-Ortsvereins Ochtrup aufgenommen und engagierte sich von Beginn an mit großer Leidenschaft. Er arbeitete auch auf der nächsten Ebene beim Kreisverband Steinfurt mit und bekleidete dort über 30 Jahre das Amt des Rotkreuz-Beauftragten“, schreibt das DRK weiter. „Bis heute ist er der Rotkreuz-Beauftragte mit der zweitlängsten Amtszeit für den Katastrophenschutz im Landesverband Westfalen-Lippe.“

Krisenstäbe

Aufgrund politischer Vorgaben zur Verschmelzung der Kreise Steinfurt und Tecklenburg sei es eine besondere Herausforderung gewesen, die inhaltliche und konzeptionelle Zusammenführung der beiden Hilfsorganisationen, DRK Steinfurt und DRK Tecklenburg, umzusetzen. Zum einen sollten beide selbstständig bleiben, aber auch einen gleichen Standard auf der politischen Ebene erreichen. Mit seinem Stellvertreter im DRK-Kreisverband Tecklenburg sei Tembrockhaus maßgeblich und verantwortlich an der Umsetzung dieser Vorgaben beteiligt gewesen. „Hier wurde der Grundstein für eine bis heute andauernde Zusammenarbeit der zwei DRK-Organisationen in einem politischen Kreis gelegt“, heißt es in der Mitteilung. „Auf diesen Vereinbarungen beruhen noch heute nach fast 40 Jahren die Vorgaben im Katastrophenschutz des Kreises Steinfurt.“

Im Zuge seines Amtes als verantwortlicher Rotkreuzbeauftragter im K-Schutz war der Ochtruper ständiges Mitglied in den Krisenstäben des Kreises bei überregionalen Einsätzen. Einer der zeitaufwendigsten und anspruchsvollsten Einsätze war die Schneekatastrophe im November 2005, als tausende Menschen fast eine Woche lang ohne Strom in ihren Häusern ausharren mussten.

Konzepte

Tembrockhaus war auch an der ersten konzeptionellen Umsetzung des MANV (Massenanfall von Verletzten) im Kreis beteiligt. Er war hauptverantwortlich, diese Konzeption in die DRK-Strukturen einzubringen. Erstmals fand dieses Konzept in der Praxis seine Anwendung beim Weltjugendtag 2005 in Köln und anschließend bei der Fußballweltmeisterschaft 2006. Darüber hinaus war Tembrockhaus über 40 Jahre Mitglied im Vorstand des Ortsvereins in Ochtrup.

Es war nicht die einzige Ehrung des Abends: Für 40-jährige aktive Mitarbeit wurde Monika Hanke als Rotkreuzleiterin des Ortsvereins und gleichzeitige Blutspendebeauftragte für den Bereich Ochtrup durch den Vorsitzenden Christoph Tembrockhaus ausgezeichnet. Jürgen Grotegerd wurde für zehn- und Erika Deitmaring für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Außerdem wurden Vera und Lea Krabbe sowie Michel Lampen und Henny Wassenar in die aktive Bereitschaft aufgenommen.