Auf geht´s in die letzte Runde: Auf der Ochtruper Minigolfanlage im Stadtpark kann am nahen Feiertagswochenende noch einmal Minigolf gespielt werden. Die Öffnungszeiten sind werktags von 15 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr). „Mit dem Sonntag (4. Oktober) endet die diesjährige Saison“, schreibt die Stadt Ochtrup in einer Presseinformation. Der Eintritt kostet für Erwachsene einen Euro und für Kinder 50 Cent.