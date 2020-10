Ochtrup -

Die Kommunalwahl ist gelaufen, die Sitze im Rat sind neu vergeben. Unter den Mandatsträgern sind viele bekannte Gesichter, die sich schon länger in der Kommunalpolitik engagieren, aber auch einige Neulinge. Doch was war eigentlich (ganz) früher? Wie hat sich die Ratsarbeit über die Jahre verändert? Die Westfälischen Nachrichten stellen in einer Serie Urgesteine der Lokalpolitik vor, die viele Jahre in der Töpferstadt gewirkt haben und auf ihre Erfahrungen und Erlebnisse zurückblicken.