Leicht gesunken ist die Zahl der Arbeitslosen in Ochtrup – um 19 Personen (beziehungsweise drei Prozent) von 629 im August auf 610 im September. Sie liegt damit aber immer noch deutlich höher als im Vorjahresmonat, als 483 Töpferstädter ohne Job waren. In diesem Vergleich gibt es einen Anstieg von 26,3 Prozent. Derzeit sind es also 127 Arbeitslose mehr als im September 2019, wie aus einer aktuellen Statistik hervorgeht, welche die Agentur für Arbeit am Mittwoch veröffentlicht hat.

Von den aktuell 610 Och­trupern ohne Erwerbstätigkeit sind 346 Männer und 264 Frauen. 72 gehören zur Gruppe der 15- bis 25-Jährigen, 107 sind 55 Jahre oder älter. Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II erhielten im September 369 Ochtruper. Das sind sechs (1,6 Prozent) weniger als im August, jedoch 45 (13,9 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat. Eine ähnliche Entwicklung gibt es bei der Zahl der Kurzzeitarbeitslosen, die Leistungen nach dem SGB III beziehen. Sie ist von 254 im August auf 241 im September und damit um 13 Personen (5,1 Prozent) gesunken, liegt jedoch wesentlich höher als im Vorjahresmonat. Im September 2019 waren es nur 159 Kurzzeitarbeitslose, 82 weniger als aktuell. Das bedeutet einen Anstieg um 51,6 Prozent.

Aktuell sorge die saisontypische Entwicklung für eine Erholung am Arbeitsmarkt, schreibt die Arbeitsagentur. Trotzdem seien die Einflüsse der Corona-Pandemie nach wie vor deutlich spürbar.