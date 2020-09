Corona bleibt das Thema

Bei der Delegiertenversammlung des Caritasverbandes Steinfurt, die jetzt in der Marienkirche in Ochtrup stattfand, nahmen die Vertreter die Berichterstattung über die Entwicklungen und wirtschaftlichen Ergebnisse des vergangenen Jahres entgegen. Für den Einsatz der Mitarbeiter während der Corona-Zeit drückte der Vorsitzende Pfarrdechant Johannes Büll seinen Dank aus: „Durch ihren Einsatz ist deutlich geworden, dass wir unseren Leitsatz ‚Der Mensch zuerst’ zurecht führen“, wird er in einem Pressetext zitiert.

„Die Einrichtungen und Dienste der Behindertenhilfe waren ab März in unterschiedlicher Ausprägung von Schließungen beziehungsweise Betretungsverboten betroffen“, berichtete Gregor Wortmann über die Corona-Zeit für die Tectum Caritas . „Für die Menschen mit Behinderungen als Bewohner, Beschäftigte, Klienten und Schüler waren diese Maßnahmen natürlich einschneidend.“ Nun seien fast alle Dienste der Tectum Caritas – unter den entsprechenden Corona-Bedingungen – wieder im Vollbetrieb tätig.

Strukturelle Änderungen

Zudem berichtete der Geschäftsführer über die Entwicklungen in den Einrichtungen und Diensten der Tectum Caritas. Insbesondere wies er auf strukturelle Änderungen hin, nämlich die Einführung von Bereichsleitungen bei den Angeboten für Kinder und beim Wohnen. Diese seien aus Gründen der Organisationsentwicklung notwendig geworden.

Über die Veränderungen in der Domus Caritas für den Bereich der Altenhilfe und der offenen Sozialarbeit des Caritasverbandes informierte Geschäftsführer Burkhard Baumann. „Die Corona-Pandemie hatte natürlich auch in der Altenhilfe erhebliche Auswirkungen – bei der Umstellung auf den Krisenmodus und dem Leben in und mit der Pandemie in den Einrichtungen“, erklärte Baumann. Insbesondere stellte er noch einmal den Krisenverlauf dar, den die Pandemie im St.-Ida-Haus in Metelen im April genommen hat. Dabei sind elf Bewohner im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

„Weiterhin gibt es im ambulanten Bereich ein enormes Wachstum, dem wir mit einer gelungenen Personalanpassung entsprechen konnten“, fuhr Burkhard Baumann fort.

Beratung per Telefon

Aufgrund der Corona-Pandemie seien auch in der offenen Sozialarbeit des Caritasverbandes Termine mit Klienten im Betreuungsverein, der Familienberatung bei Trennung und Scheidung und der Suchtberatung anfänglich nur telefonisch oder per E-Mail und später wieder persönlich möglich gewesen. Vor allem in der Suchtberatung hätten diese mangelnden Kontaktmöglichkeiten zu Einsamkeit und damit zu einem erhöhten Risiko der Rückfälligkeit geführt. Daher seien bei akuten Krisen die Präsenzberatungen fortgeführt worden.

Auch die Gemeindecaritas war von der Corona-Pandemie stark betroffen, berichtete Gemeindecaritas-Leiterin Annika Koke. So sei etwa die Migrationsberatung für Zuwanderer zeitweise nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar gewesen.

Für den Jahresabschluss wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Auch Pfarrer Stefan Hör­strup, der Vorsitzende des für Beratung und Kontrolle der Vereinsorgane zuständigen Caritasrates, bestätigte die einwandfreie Arbeit von Vorstand und Geschäftsführung.