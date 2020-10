Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, bekommen viele Menschen wieder Lust aufs Lesen. Der Herbst ist zudem traditionell die Zeit für neue Bücher. Diese werden zumeist auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert – eine Gelegenheit für Bücherwürmer, sich mit frischem Lesestoff zu versorgen. Die Buchhandlung Steffers bietet für ihre Kunden regelmäßig Fahrten zu dem Literatur­event an. Doch in diesem Jahr findet die Fahrt zur Frankfurter Buchmesse aufgrund von Corona nicht statt. Kurzerhand hat das Team der Buchhandlung deshalb beschlossen, eine eigene Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Am 18. Oktober (Sonntag) lädt es in Kooperation mit der Bücherei St. Lamberti alle Interessierten zur 1. Ochtruper Buchmesse ein. Stattfinden soll diese „Special Edition“, wie es in einer Einladung heißt, in der Vechtehalle in Langenhorst. Der Eintritt ist frei. Jeder, der möchte, darf zwischen 11 und 18 Uhr nach Herzenslust in den Neuerscheinungen der Verlage stöbern und vielleicht schon mal den Wunschzettel für Weihnachten ausfüllen. „Für ein Hygienekonzept ist gesorgt“, versprechen die Organisatoren. Bücherfans werden allerdings gebeten, während des Besuchs einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sowie nur den gekennzeichneten Ein- und Ausgang zu benutzen.

In der Gaststätte Althoff bestehe darüber hinaus die Möglichkeit, für ein Bücherfrühstück oder ein Abendessen einzukehren. Für diesen Angebotsteil bittet die Gaststätte um Anmeldung (Telefon 0 25 53 / 15 00).