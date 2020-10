„Es fehlte eigentlich an allem“

Ochtrup -

Von Rieke Tombült

1990 wurde aus BRD und DDR eins – Deutschland feierte Wiedervereinigung. 30 Jahre später gibt es viele Erinnerungen an die Teilung in West und Ost. Karin und Frank Czechmann wohnen in Ochtrup, stammen aber aus Sachsen und erzählen von ihrer ganz legalen Ausreise wenige Jahre vor dem Mauerfall.