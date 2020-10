Songs mit viel Potenzial und einer Prise Rock

David Vidano lieferte am Freitagabend ein wirklich gutes Release-Konzert seines ersten rein deutschsprachigen Albums „Slo Mo“ in der Concerthall der TTL Event Solutions GmbH am Langenhorster Bahnhof in Ochtrup ab. Gut, der Begriff „Release-Konzert“ hat sich für solche öffentlichen Vorstellungen von Musikproduktionen vor Publikum wohl eingebürgert. Aber weniger vertraut war es für die Organisatoren und das TTL-Team um Bernd Michael Michael Tombült und Peter Albers , was es bedeutete, so ein Musikevent in Corona-Zeiten wirklich unfallfrei und hygienekonzeptkonform über die Bühne zu bringen.

Songs mit viel Potenzial 1/29 David Vidano präsentierte sein Album „Slo Mo“ in der Halle von TTL Event Solutions. Foto: Martin Fahlbusch

„Sound, Athmo und Licht sind unser Tagesgeschäfts und das beherrschen wir leidlich, aber so ein Konzert in Pandemiezeiten zu stemmen, war eine echte Herausforderung“, schmunzelte Peter Albers, bevor er sich an die Regler seines aufwendigen Mischpultes setzte. Um es vorweg zu nehmen: Der Konzertablauf war dem Augenschein nach für die rund 80 Zuhörer und alle Akteure sehr vernünftig organisiert. Die wichtigen Eingangskontrollen waren gut vorbereitet und im Saal auf den Stühlen in luftig gestellten Reihen konnte man endlich mal wieder Livemusik genießen.

Genau das war auch für David Vidano und seine Truppe (Marian Schumacher, Gitarre; Daniel Paterock, Keyboard; Philipp Kaase, Bass und Lenny Rybica, Schlagzeug) eine echte Motivation, „hier ordentlich abzuliefern“, wie es der Frontman David formulierte. Gut, warum ein Album, das mittlerweile auf allen möglichen digitalen Plattformen und Medien verfügbar ist – und das sich durch hinhörenswerte deutsche Texte auszeichnet – gerade „Slo Mo“ heißen muss, wird eher das Geheimnis von Songschreiber und Texter bleiben. Denn denen geht es nach eigenem Bekunden ja darum, jede und jeden aufzufordern, „wirklich wichtige und einmalige Momente und Ereignisse in Zeitlupe („Slo Mo“) zu erleben und zu genießen.

Heftig untertrieben ist dagegen David Vidanos Einordnung seiner Lieder als „Schlagerpop“. Viele seiner Songs haben echtes Potenzial, sind mit einer guten Prise Rock gepfeffert und könnten die Lizenz zum Ohrwurm haben („1000 Schritte“, „Unsere Geschichten“). Zudem sind seine Balladen („Heldin“, „Neuer Stern) durchaus dicht, mitunter anrührend und verkleben nicht in Honigsüßem.

Begonnen hatte das Konzert mit der Singer-Songwriterin „Loel“, die vor allem mit ihrem aktuellen Lied „Jedes Mal“ in ihrer kurzen künstlerischen Vorstellung mit Keyboarder Felix Hien aufhorchen lassen wollte.