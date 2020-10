„Die Wahl ist geschafft. Aber die Zahlen müssen uns zu denken geben!” So hat Hajo Steffers laut Pressebericht seine Begrüßung zur konstituierenden Fraktionssitzung begonnen. „Ein Weiter so kann es nicht geben”, wird er im Pressetext zitiert. „Der Generationenwechsel, der mit der Kandidatur von Barbara Kuhls-Mahlitz begonnen hat, muss weitergetragen werden und auch in den anstehenden Wahlen der Fraktion und im Vorstand Niederschlag finden.“

Steffers einleitende Worte, heißt es weiter, seien auf breite Zustimmung in der Fraktion gestoßen. Es habe sich schnell der einheitliche Wille formuliert, dass die neue Fraktion der CDU Ochtrup eine nach vorne gerichtete politische Diskussion über Inhalte führen will. Ziel sei es, die Erfahrung der Älteren mit den neuen Ideen der jüngeren Generation zu kombinieren, was bereits im Wahlkampf der letzten Monate offensichtlich gut gelungen sei.

Ochtrup braucht Junge und Bewährte

„Ochtrup braucht eine gesunde Mischung aus Erfahrung und Erneuerung, sowohl inhaltlich als auch personell“, sagte Barbara Kuhls-Mahlitz.

Einen besonderen Schwerpunkt legt die Fraktion auf die Aufarbeitung der Wahl. Denn gerade die Fraktion stehe für die Bürgerinnen und Bürger als Politikgestalter im Fokus. Einhellige Meinung sei es, dass die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre nicht ziel- und wirkorientiert den Wählerinnen und Wählern vermittelt werden konnte. Man war sich einig, dass die kommenden Monate auf die Neuausrichtung und Aufarbeitung verwendet werden sollen. Dies sei aber nur sinnvoll in einer Kombination von jungen Ideen und langjähriger Erfahrung.

Steffers und Maas in der Übergangszeit

In dieser Zeit des Übergangs wurden Hajo Steffers als Fraktionsvorsitzender und Christof Maas als sein neuer Stellvertreter einstimmig gewählt. Der CDU-Fraktion „ist es wichtig, durch diese Kombination der ersten Arbeitsphase des Rates optimal aufgestellt zu begegnen“. Bereits in den vergangenen Jahren sei nach Verabschiedung des Haushaltes die Fraktion neu gewählt worden. So werde es auch im Frühjahr sein.