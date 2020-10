Um Risikopatienten in den Hausarztpraxen zu schützen und dennoch Infektpatienten gut und angemessen medizinisch zu versorgen, wird am Montag (12. Oktober) die Infekt-Praxis – Professor-Gärtner-Straße 7 – durch die Ochtruper Hausärzteschaft wieder eröffnet.

Die Coronavirus-Pandemie in Deutschland spitzt sich von Tag zu Tag weiter zu. Über 4000 Neuinfektionen bundesweit an einem Tag meldete das Robert-Koch-Institut am Donnerstagmorgen. In der vergangenen Woche waren es weit unter 3000. Auch in Ochtrup wurden mehrere Covid-19-Infektionen bei Einwohnern nachgewiesen. Die Hausärzteschaft – unterstützt von der Stadt Ochtrup – reagiert jetzt darauf. Das bereits im Frühjahr gut funktionierende System der Infektpraxis werde am Montag weitergeführt. Die hausärztlichen Kollegen der Stadt werden dort abwechselnd für Infektpatienten ansprechbar sein.

„Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe sollten ab Montag alle Patienten mit einer Infekterkrankung ausnahmslos die Fieberpraxis als Anlaufstelle wählen“, so die Hausärzteschaft in ihrer Mitteilung. Dies gelte ausdrücklich auch für Menschen mit Infekten ohne Fieber. Die Covid-19-Infektion könne ähnlich wie bei anderen Viruserkrankungen am Anfang durchaus auch noch einen fieberfreien Verlauf zeigen.

Öffnungszeiten und Telefonnummern

Damit ein reibungsloser Ablauf und die Einhaltung der hygienischen Schutzmaßnahmen gewährleistet werden, vergibt die Fieberpraxis kurzfristig Behandlungstermine, diese jedoch ausschließlich nach telefonischer Anmeldung unter 01 51 / 15 91 11 28. Im eigenen Interesse der Patienten empfehlen die Hausärzte dringend, nicht unangemeldet zu erscheinen.