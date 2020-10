Keine Dividende wegen Corona

Ochtrup -

Wegen der Corona-Krise ist auch bei der Volksbank Ochtrup-Laer in diesem Jahr vieles anders gelaufen. So wird auf eine Ausschüttung der Dividende angesichts der unsicheren Lage verzichtet, wie jetzt bei der Vertreterversammlung beschlossen wurde. Diese bildete außerdem den Rahmen für die Verleihung der Goldenen Ehrennadel an den ehemaligen Vorstand Hermann Lastring.