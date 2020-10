Die Gestaltungsmöglichkeiten nutzen

OchtrupDie Projekte wurden Ende 2018 von den politischen Gremien in Ochtrup abgesegnet. Die Bürgerinitiative will in derartigen Fällen künftig mehr Öffentlichkeit herstellen, damit das Bau- und Denkmalerbe größeres Gewicht erhält. Dazu plant sie Veranstaltungen: Vorträge, Begehungen und Stadtspaziergänge sollten es allen Interessierten ermöglichen, sich die historischen Schätze bewusst zu machen. Außerdem will die BI eine Erhaltungssatzung beantragen und dazu Kontakt zu den Parteien aufnehmen, damit der historische Bestand in die Stadtentwicklung einbezogen wird. „Die Stadt kann und soll ihre Gestaltungsmöglichkeiten nutzen“, so Elling-Ruhwinkel. Im Bezug auf Neubauten geschehe dies bereits seit 2019 mit einer Gestaltungssatzung. -

Zu einem ersten öffentlichen Treffen hatten die Bürgerinitiative (BI) Altstadt und der Immobilien-Standortgemeinschaft (ISG) jetzt eingeladen. Im Mittelpunkt standen die Stadtentwicklung und das historische Erbe Ochtrups.