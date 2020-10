Mit viel Enthusiasmus und Vorfreude starteten „Memories Of Fake“ in ihr Musikjahr 2020. Dann kam Corona. „Noch Anfang März haben wir gehofft, dass es sich nicht so stark verbreitet“, erinnert sich Michael Sünker, Sänger der Ochtruper Alternative Rock und Punk-Band, die Songs auf Englisch und Deutsch spielt.