Ochtrup -

Von Bettina Laerbusch

„Die Kinder haben in diesem Jahr schon auf so viel verzichtet“: Den Nikolausumzug möchte Maja Tombült, Vorsitzende des Nikolausclubs Niederesch, diesen Winter nicht absagen. Der heilige Mann soll die Kinder außerdem wieder an der Haustür besuchen – mit Abstand natürlich. Entfallen wird aber das große Sammeltreffen am DRK-Kindergarten Niederesch.