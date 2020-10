Kids schnuppern Waldluft

Es ist Heike Wolterings erste Aktion als neues Mitglied im Team des Café Freiraums. Die 40-Jährige hat Mitte August eine Stelle in dem Jugendzentrum angetreten und nutzt die Herbstferien, um Ochtruper Kindern ihre Erfahrungen mit der Naturpädagogik nahezubringen. Jeweils Dienstag- und Donnerstagnachmittag erkundet sie zusammen mit Praktikantin Jette Friedrichs in Kleingruppen aus acht Personen den Laurenz­wald am Pröpstingweg.

Als Wiedereinsteigerin nach der Elternzeit steckt ihr Kopf voller Ideen. Die Köpfe der Kinder jedoch ebenfalls, weshalb am Ende des Tages eigentlich viel zu wenig Zeit für die ganzen Vorstellungen bleibt. „Schade, dass es heute schon wieder vorbei ist. Alles, was ich eigentlich geplant habe, ist noch in meinem Rucksack“, bedauert die vierfache Mutter am Donnerstag.

Trotz der schnell verstrichenen Zeit haben die Naturbegeisterten es am Ende geschafft, eine Brücke über einen ausgetrockneten Bachlauf zu bauen sowie Pilze, Gesichter und Häuser aus Stöckern zu schnitzen.

Obwohl die Brücke von einem Statiker wahrscheinlich nicht abgesegnet würde und sie in Heike Wolterings Augen etwas zu „überdimensional gedacht ist“, lässt sie die Kinder machen. Im Vordergrund steht nämlich das Zusammenschweißen der Gruppe. „Die Kinder kannten sich vorher nur vereinzelt und sind dank ihres Projektes in die Kooperation gegangen“, freut sich die Sozialarbeiterin. Aus den Fremden wird binnen weniger Stunden ein eingespieltes Team, das die Rollenverteilung schnell ausgeklügelt hat. Die einen kümmern sich um die Herbeischaffung von Material, während die anderen den Bau der Überführung koordinieren.

Beim Schnitzen von Figuren gab‘s Unterstützung von Reinhard „Madness“ Vinkelau. Foto: Rieke Tombült

Dass es sich bei den sieben Jungs und dem einen Mädchen um Vollprofis handelt, fällt frühzeitig auf. Abgesehen von der professionellen Arbeitskleidung, kann manch einer sogar noch Verbesserungstipps fürs Schnitzen geben.

Letztgenanntes ist der Mehrheit allerdings etwas zu aktionslos. Wilde Fangspiele durch den Wald, das Klettern über einen Tiefseilgarten oder das Tragen halber Bäume gerät schon eher in den Fokus der Kids.

Neben dem ein oder anderen Expertenrat von „Hippi-Tippi“, wie Heike Woltering im Studium genannt wurde, lehrt sie den Schülern ebenfalls den verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur. „Heute habe ich meinen Müllsack leider vergessen“, fällt es der 40-Jährigen ein. Der ist aber schon gar nicht mehr notwendig, da die Achtergruppe bereits am Dienstag alles Herumliegende aufgesammelt hat.

Die Kleinen entwickeln sich in den zwei Tagen zu echten Waldliebhabern. Ein Glück, besteht für sie auch über die Ferien hinaus die Möglichkeit, an den Exkursionen von Heike Woltering teilzunehmen. Andere Kinder, die nicht an der Ferienaktion teilnehmen können, haben dann ebenfalls eine Chance, Entdecker-Luft zu schnuppern.