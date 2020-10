Wie haben wir, homo sapiens, es geschafft, den Kampf der sechs menschlichen Spezies ums Überleben für uns zu entscheiden? Warum ließen unsere Vorfahren, die einst Jäger und Sammler waren, sich nieder, betrieben Ackerbau und gründeten Städte und Königreiche? Warum begannen wir, an Götter zu glauben, an Nationen, an Menschenrechte? Warum setzen wir Vertrauen in Geld, Bücher und Gesetze und unterwerfen uns der Bürokratie, Zeitplänen und dem Konsum? Und hat uns all dies im Lauf der Jahrtausende glücklicher gemacht?

Auf diese Fragen wird Yuval Noah Harari am Mittwoch (21. Oktober) ab 18 Uhr in einem Online-Vortrag Antworten geben. Harari lehrt Geschichte an der Hebrew University in Jerusalem mit einem Schwerpunkt auf Weltgeschichte, heißt es in einer Ankündigung der VHS . Seine Bücher „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, „Homo Deus“ und „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ sind Weltbestseller und wurden in fast 40 Sprachen übersetzt.

Die gebührenfreie, live gestreamte Veranstaltung findet in englischer Sprache und in Kooperation mit dem Goethe-Institut und dem Schweizerischen Institut für Auslandforschung statt.

Anmeldungen zu dieser Veranstaltung nimmt die VHS online bis Dienstag (20. Oktober) entgegen. Die Zugangsdaten werden den Teilnehmern dann per E-Mail zugesandt, schreibt die VHS abschließend.