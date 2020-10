Angesichts der steigenden Zahl der Covid-19-Infizierten ist auch die Stadt Ochtrup in ständiger Alarmbereitschaft. „Unser Krisenstab steht sieben Tage die Woche bereit und kommt im Bedarfsfall unverzüglich zusammen“, so die Erste Beigeordnete Birgit Stening. „Sobald in Ochtrup eine Corona-Meldung vom Gesundheitsamt kommt, werden alle notwendigen Maßnahmen – auch am Wochenende – in die Wege geleitet.“ Derzeit (19. Oktober, 10 Uhr) sind 14 Ochtruper nachweislich infiziert.

Zentrale Bürgerdienste

Rathaus, Baubetriebshof, Stadtwerke, Feuer- und Rettungswache arbeiteten weitgehend in voller Besetzung, nur in Ausnahmefällen sei eine funktionsgerechte Teilung von Fachdiensten angesagt, damit die Verwaltung für zentrale Bürgerdienste handlungsfähig bleibt. „Das betrifft beispielsweise das Standesamt“, erläutert Fachbereichsleiter Michael Alfert. „Es ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich gegenseitig vertreten können.“

Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien bei Bedarf zu den üblichen Zeiten telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Vor dem Hintergrund der Gefährdungslage blieben die Türen der Rathäuser allerdings weiterhin geschlossen. Termine können telefonisch vereinbart werden, der oder die zuständige Sachbearbeiter(in) holt den Besucher dann an der Tür ab. Diese Maßnahme werde durchgehend umgesetzt, um enge Kontakte und Gedränge in den Rathausfluren zu vermeiden. Stening: „Anträge der Bürger werden gleichwohl in gewohntem Umfang bearbeitet.“

Kritischer Inzidenzwert

Der Kreis Steinfurt liegt aktuell unterhalb des kritischen Inzidenzwertes. Steigt dieser kreisweit über 35 („Gefährdungsstufe 1“), müssen die Regelungen zum Infektionsschutz verschärft werden. Derzeit liegt der Inzidenzwert im Kreis bei 23 (siehe Interview rechts).

Weitere Informationen zur Infektionslage in Ochtrup, zu aktuellen Rechtsverordnungen und zu allen geltenden Regelungen sind auf der Homepage der Stadt Ochtrup zu finden.