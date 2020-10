Der Volkstrauertag ist einer der stillen Feiertage, ein Tag des Innehaltens und der Einkehr. Jedes Jahr, stets zwei Sonntage vor dem ersten Advent, wird an die Toten zweier Weltkriege und an die Opfer des Naziterrors und der Gewaltherrschaft zwischen 1933 und 1945 erinnert. Aber auch die Toten der Kriege von heute und die Leiden unzähliger Menschen werden nicht vergessen.

Coronaschutzregeln beachten

Die Stadt Ochtrup begeht den Volkstrauertag dieses Jahr am 15. November gemeinsam mit allen Schützenvereinen sowie anderen Vereinen und Institutionen der Stadt – auch in Zeiten von Corona. „Allerdings haben wir uns dabei an die Coronaschutzregelungen zu halten. Entsprechende Absprachen wurden mit dem Vorsitzenden der Waister Junggesellen, Ralf Wienefoet, als ausrichtendem Verein getroffen“, heißt es in der Ankündigung der Stadt.

Kein Trauerzug

Vorgesehen ist, dass auf den Trauerzug vom Marktplatz aus in diesem Jahr verzichtet wird. Außerdem kann je (Schützen-)Verein nur eine begrenzte Anzahl (drei bis vier Personen inklusive Fahnenträger) teilnehmen. Diese Personen werden gebeten, sich vorab namentlich im Fachbereich II, Schulen und Kultur, anzumelden. Ansprechpartner ist Christian Engelmann (christian.engelmann@ochtrup.de oder Telefon 0 25 53 / 7 32 60).

Kein Mitsingen

Ebenfalls wird auf das Mitsingen der Nationalhymne und des Abschlussliedes verzichtet.

Treffpunkt ist am 15. November um 11 Uhr direkt auf der Gefallenengedenkstätte an der Hellstiege. Die Teilnehmer werden gebeten, beim Kommen und Gehen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die bei Beachtung des Mindestabstands von eineinhalb Metern während der Veranstaltung abgelegt werden kann, teilt die Stadt Ochtrup abschließend mit.