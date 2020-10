Die Kirchengemeinde St. Lambertus lädt am Sonntag (25. Oktober) zu einem Wanderkonzert unter dem Motto „Drei Orgelkonzert-Premieren unter Pandemie-Bedingungen“ ein. Eine Premiere ist diese Veranstaltung ohne Eintrittsgeld in mindestens dreifacher Hinsicht, heißt es in einer Ankündigung. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie haben Besucher wieder die Möglichkeit, einem Kirchenkonzert in Ochtrup zu lauschen. Zum ersten Mal werden die Orgeln in St. Dionysius, St. Marien und St. Lamberti ihre wiederhergestellte Klangpracht konzertant vorstellen. Und zum ersten Mal tritt der neue Kirchenmusiker Tomasz Łuszczek als Kollege von Kantor Thomas Lischik in einem Konzert auf.

Im Mittelpunkt soll die wiedergewonnene klangliche Vielfalt der aufwendig renovierten Orgeln in St. Dionysius und St. Lamberti stehen. Das in ihren Ursprüngen ältere Instrument aus den 1870er Jahren ist die große Lamberti-Orgel und das in seiner Substanz am wenigsten veränderte Instrument die pneumatische Breil-Orgel von 1903, die gerade wegen ihres Originalzustandes im Bistum Münster eine nahezu einmalige Stellung einnimmt. Einen interessanten Gegensatz zu diesen beiden Orgeldenkmälern bietet die neue elektronische Orgel in St. Marien, die sich computergeneriert auf die unterschiedlichsten Orgeltypen einstellen lässt.

Besonderheiten

Thomas Lischik wird jeweils zu Beginn der drei kleinen Konzerte in die jeweiligen Besonderheiten der Orgeln einführen. Da die Hauptaufgabe dieser Orgeln die Begleitung von Gesängen ist, ergänzen Sandra Lischik (Sopran) und Kirsten Sicking (Alt) mit stilistisch passenden Duetten die Vorführung der Orgeln. Bezug nehmend auf den Marienmonat Oktober und die derzeitige Pandemiesituation suchen die Künstler in der Zusammenstellung des Programms eine mögliche musikalisch-geistliche Antwort aus der Fülle des Glaubenslebens durch die Jahrhunderte, schreibt die Pfarrei.

Auf die jeweiligen Klangcharaktere der Orgeln gehen die beiden Organisten ein durch ausgewählte Werke der internationalen Orgelliteratur von Bach, Boellmann, Messiaen und vielen anderen, aber auch durch eigene Improvisationen. Die eingestreuten Gesänge von Rubinstein, Humperdinck, Gospel und Pergolesi (Stabat Mater) beschäftigen sich thematisch mit Engeln, Maria, Tod und Leben, immer in Form von musikalisierten Gebeten.

Uhrzeiten

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird die Form eines Wanderkonzertes probiert. Es beginnt um 15 Uhr in Welbergen, um 16 Uhr in St. Marien und um 16.45 Uhr in St. Lamberti.

Da nur eine begrenzte Besucherzahl zugelassen werden kann, wird um eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro St. Lamberti gebeten. Die angemeldeten Personen werden am Eingang auch bevorzugt eingelassen. Wer den gesamten Zyklus und damit auch den inhaltlichen Spannungsbogen komplett miterleben möchte, ist genauso willkommen wie andere Musikfreunde, die vielleicht nur einen Teil des Konzertes genießen möchten, heißt es im Pressetext. Beim Ein- und Ausgang in den Kirchen herrscht Maskenpflicht. Ob diese auch während des Konzertes gilt, hänge von der dann vorliegenden Inzidenzzahl des Kreises Steinfurt ab.

Beginn ist am Sonntag (25. Oktober) um 15 Uhr in Welbergen, um 16 Uhr in St. Marien und um 16.45 Uhr in St. Lamberti.