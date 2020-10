Franz Schapdick erinnert sich an plattdeutsche Namen und einen schmackhaften Streich

Ochtrup -

Von Heidrun Riese

Franz Schapdick hat mal wieder in seinem Gedächtnis gekramt, diesmal nach plattdeutschen Namen. Denn die Metzgerei Oelerich, die es heute noch gibt, wurde in seiner Kindheit immer Frasjans genannt. Der heute 83-Jährige erinnert sich auch an seine Schulzeit während der Besatzung – und die leckeren Äpfel aus Pastors Garten.