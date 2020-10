Ein dreijähriges Kind läuft aufgeregt zu seiner Mutter, um ihr etwas ganz Wichtiges zu erzählen. „Mmmama, ich mmmmuss ddddir uuuubedingt...“, die Neuigkeit will irgendwie nicht heraus. Das Kind verhaspelt sich, es stottert. „In diesem Alter erstmal absolut nichts Ungewöhnliches“, sagt Logopädin Katrin Kauling . Das Phänomen sollte aber auf jedem Fall im Auge behalten werden.

Etwa ein Prozent der Erwachsenen in Deutschland hat laut Auskunft der Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe diese motorisch bedingte Sprechbehinderung. Keinesfalls sei Stottern eine psychische Störung, ist Katrin Kauling wichtig zu betonen. „Das wird oft verwechselt.“ Vielmehr sei das Zusammenspiel von Atmung, Stimmgebung und Artikulation gestört. Und dann komme es eben dazu, dass Menschen Silben, Worte oder Laute wiederholten, Laute langzögen oder auch Anfangsbuchstaben nicht herausbrächten. Logopäden nennen Letzteres „lautloses Pressen“. Aber: „Jeder stottert anders“, weiß Katrin Kauling, dass das Stottern ein ganz individuelles Phänomen ist.

Die 38-Jährige arbeitet in der logopädischen Praxis Ochtrup. Das siebenköpfige Team mit den Chefinnen Sandra Niehoff und Jutta Bröker sowie Therapiehund Balou ist Anlaufpunkt für Menschen – Kinder und Erwachsene – mit Redeflussstörungen. Wobei stotternde Patienten insgesamt nur einen kleinen Teil ausmachten.

Wenn Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren stottern, hängt das oft mit der Entwicklung des Kindes zusammen. „Denken und Sprechen können dann manchmal nicht miteinander Schritt halten“, beschreibt Katrin Kauling das Problem. „Das Sprechen an sich ist hochkomplex. Die unterschiedlichen Entwicklungsphasen eines Kindes spielen eine große Rolle und sorgen manchmal für ein Ungleichgewicht.“ Das Sprechen funktioniere dann manchmal eben nicht so flüssig. In der Regel sei dieses Stottern aber kein Problem und lege sich wieder. Aufmerksam werden sollten Eltern ihrer Meinung nach aber, wenn weitere Auffälligkeiten wie Blinzeln, ein Zittern der Lippen, eine Veränderung der Atmung aufträten oder Kinder offensichtlich in eine Vermeidungshaltung verfielen. „Die Sprechfreude ist der wichtigste Punkt“, weiß die Logopädin. Im Zweifel sei es sinnvoll, sich rechtzeitig logopädisch beraten zu lassen. „Vor allem bevor die Schule beginnt“, betont Katrin Kauling. Andernfalls würde wertvolle Zeit verstreichen, in der sich ein Stottern manifestieren könnte.

Logopädin Katrin Kauling Foto: Anne Steven

Die Ursachen für das Stottern sind übrigens nicht eindeutig. „Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die es entstehen lassen können und die sich gegenseitig beeinflussen“, erklärt Katrin Kauling. Dazu gehören Übertragungsstörungen der Nervensignale oder motorische Störungen, der am Sprechen beteiligten Organe. Des Weiteren gehe man von einer genetischen Veranlagung für das Stottern aus. Was jedoch nicht bedeute, dass die Redeflussstörung direkt vererbt werde. Als letzten Punkt nennt Katrin Kauling Stress und andere belastende Faktoren. Vor allem Kinder benötigten vielfach mehr Struktur in ihrem Alltag. „Das gibt ihnen Orientierung“, weiß die Logopädin. Kindern richtig zuzuhören und ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, wenn es etwas zu erzählen gebe, sei enorm wichtig. Andersherum sei der Alltag von Kindern manchmal aber auch zu stark durchgetaktet. Da gelte es, einen gesunden Mittelweg zu finden.

Traumatische Erlebnisse wie Unfälle, der Tod eines nahen Angehörigen, Mobbing, Angst oder Nervosität könnten ebenfalls das Stottern begünstigen.

Abgesehen davon trete Stottern unabhängig von Status, Herkunft oder Kultur auf. „Es ist etwas, für das niemand etwas kann“, betont Katrin Kauling. Wichtig sei es in jedem Fall, einen stotternden Gesprächspartner ernst zu nehmen und ihm mit Ruhe und Geduld zuzuhören. „Auch wenn es länger dauert, sollte man ihn nicht unterbrechen, sondern ausreden lassen“, rät die Fachfrau. Der gut gemeinte Satz „Nun mach mal langsam und in Ruhe“, sei oftmals aber wenig hilfreich, sondern versetze den Stotterer noch mehr in Stress.

Mittlerweile ist das Stottern übrigens als Behinderung anerkannt. So haben Schulkinder, die stottern beispielsweise Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. Einen klassischen Lösungsansatz für eine Therapie gibt es nicht. Wie das Stottern selbst ist auch die Therapie ganz individuell.